انتحاري يستهدف السفارة الأميركية في "الجبل الأسود"

أقدم رجل على تفجير نفسه أمام سفارة الولايات المتحدة في بودغوريستا بعد إلقائه قنبلة باتجاه مبنى السفارة ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أعلنت حكومة مونتينيغرو.

وقالت حكومة جمهورية "الجبل الأسود" الخميس إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأميركية في العاصمة بودجوريتشا ثم فجر نفسه.

وأضافت الحكومة في رسالة باللغة الإنجليزية على حسابها الرسمي على تويتر: "انتحر شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة" بعد منتصف الليل بنصف ساعة (1130 بتوقيت غرينتش). وتابعت "قبل ذلك مباشرة، ألقى ذلك الشخص عبوة ناسفة من التقاطع القريب من المركز الرياضي على مجمع السفارة الأميركية". وقالت "كانت العبوة قنبلة يدوية على الأرجح".

من جهتها، نصحت السفارة الرعايا الأميركيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر. وقالت على موقعها الإلكتروني "تنبه السفارة الأميركية في

بودجوريتشا المواطنين الأميركيين إلى أن هناك وضعا أمنيا قائما بالسفارة الأميركية... تجنبوا السفارة حتى إشعار آخر".

يذكر أن جمهورية الجبل الأسود هي أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وأصبحت الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في مايو/أيار الماضي.