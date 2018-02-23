بالصور..إيفانكا ترمب في سيول على رأس وفد رفيع المستوى

وصلت #إيفانكا_ترمب ابنة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، إلى سيول، الجمعة، لحضور الحفل الختامي للألعاب الأولمبية التي سيحضرها أيضا جنرال كوري شمالي.

وقالت إيفانكا عقب وصولها مطار اينشيون على متن رحلة تجارية: "نحن بغاية السعادة لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 ولتشجيع فريق الولايات المتحدة، ولتأكيد التزامنا القوي والمستمر مع شعب جمهورية كوريا".

وذكر #البيت_الابيض أن ترمب طلب من ابنته الكبرى، وهي أيضا من أكبر مستشاريه، السفر إلى بيونغ تشانغ، التي أقيمت بها الأولمبياد، الشتوية على رأس "وفد رفيع المستوى".

وسترسل كوريا الشمالية، الأحد، وفدا يضم ثمانية أعضاء برئاسة كيم يونغ شول، الجنرال الكبير المكلف الإشراف على العلاقات بين الكوريتين عن حزب العمال الحاكم، بحسب وزارة التوحيد في سيول.

وشهدت دورة الألعاب دبلوماسية عابرة للحدود، إذ حضرت شقيقة الزعيم كيم جونغ اون، ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، حفل افتتاح الألعاب في بيونغ تشانغ في وقت سابق هذا الشهر.

لكن المسؤولين في كل من سيول وواشنطن يقولون إنه لن يكون هناك لقاء بين ايفانكا ترامب وكيم يونغ شول.