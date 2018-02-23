اختفاء 100 فتاة في نيجيريا بعد هجوم لبوكو حرام

قال عدد من الأهالي في #نيجيريا إن أكثر من 100 فتاة مفقودات بعد 3 أيام من هجوم متطرفين من جماعة #بوكو حرام على مدرستهن الواقعة شمالي #نيجيريا.

وتزيد المخاوف من احتمالات اختطافهن على غرار #حادثة سابقة وقعت قبل 4 سنوات.

جاء ذلك بعد اعتراف مسؤولين حكوميين في ولاية يوبي بأن حوالي 50 فتاة لم يتم التوصل إليهن بعد هجوم على إحدى قرى نيجيريا، بسبب تعثر إمكانية الوصول إلى المنطقة.

وكانت بوكو حرام قد روعت العالم عندما اختطفت 276 فتاة من مدرسة داخلية في تشيبوك قبل نحو 4 سنوات.

بينما فرت حينها بعض #الفتيات، فيما أفرج عن كثيرات أخريات في إطار مفاوضات.

وما زالت هناك 100 فتاة في قبضة الخاطفين.