صور.. إطلاق النار على "سفارة كوريا الشمالية" باليابان

أطلق يابانيان، فجر اليوم الجمعة، عدة أعيرة نارية على مدخل مبنى رابطة المواطنين الكوريين الشماليين في #اليابان "شونغريون" الذى يعتبر بمثابة سفارة لكوريا الشمالية في اليابان.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية، أن الشرطة اعتقلت يوشينوري كاوامورا، وساتوشي كاتسورادا، المنتميين لمنظمة يمينية متطرفة، عقب إطلاقهما النار على مدخل المبنى المذكور.

ووفقًا للوكالة، توجه هذان الشخصان إلى مبنى المنظمة، وأطلقا النار عدة مرات على البوابة، دون أن يصاب أحد بجروح، واحتجز رجال الشرطة مطلقي النار للاشتباه في حيازتهما أسلحة بصورة غير مشروعة، وتعتبر "رابطة مواطني كوريا الشمالية في اليابان" فعليًا بمثابة سفارة لبوينج يانج، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.