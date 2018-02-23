بعد فحوص طبية في أميركا.. رئيس فلسطين: النتائج مطمئنة

أكد #الرئيس_الفلسطيني #محمود_عباس، الخميس، خضوعه لفحوص طبية في مستشفى بالولايات المتحدة وقال في حديث تلفزيوني إن النتائج "مطمئنة".

وتوجه عباس (82 عاما) إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في #نيويورك في 20 فبراير/ شباط. وكان من المتوقع أن يتوجه إلى #فنزويلا لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا اليوم أنه لا يزال في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية دورية بمدينة بالتيمور.



وأكد عباس هذ بعد إجراء الفحوص. وقال لتلفزيون فلسطين خلال مقابلة قصيرة، الخميس: "كانت فرصة مناسبة خلال وجودنا هنا أن نجري بعض الفحوصات. وبالفعل أجرينا، والآن خرجت والحمد لله كل النتائج مطمئنة وهذا من فضل الله".

وقال مسؤولون فلسطينيون إنه سيعود إلى #الضفة_الغربية، الجمعة. ولم يكشفوا متى دخل المستشفى ولا طبيعة الفحوص التي أجريت له.



وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، نقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق وذلك لإجراء فحوص على القلب قال طبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.



وتولى عباس الرئاسة بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004. وأجرى محادثات سلام مع إسرائيل لكن المفاوضات انهارت في 2014.



ولم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أخبارا جديدة عن عباس منذ 20 فبراير/ شباط عندما التقى بمندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة. ومن غير المعتاد ألا تغطي الوكالة أخبار الرئيس لمدة يومين، خاصة وأن لديه ارتباطات رسمية.