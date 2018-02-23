بنك طعام ألماني يرفض تقديم خدماته لهؤلاء!

واجه بنك طعام في #ألمانيا انتقادات لقراره وقف خدمة المزيد من الأجانب الذين يشكلون نسبة متزايدة من مستخدميه.

وكان بنك الطعام في مدينة إيسن غرب البلاد أعلن الشهر الماضي أنه لن يسجل مستخدمين جددا إلا إذا أثبتوا أنهم حصلوا على الجنسية الألمانية، قائلا إن الشبان الأجانب يثيرون ذعر المسنين والنساء.

وقالت بنوك غذائية أخرى وجماعات مهاجرين وسياسيون محليون إنه من الخطأ استبعاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى صدقة.

وقال رئيس مجلس الاندماج في ايسن، ميغيل مارتن غونزاليس كليفكين، إن القرار يخدم الجماعات اليمينية المتطرفة التي أشاد البعض منها بهذه الخطوة.

وقال كليفكن في مقابلة أجراها اليوم مع محطة "إن-تي في" التليفزيونية إن على بنك الطعام التخلص من الأشخاص المثيرين للمتاعب بدلا من معاقبة الناس على أساس جنسياتهم.