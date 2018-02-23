تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي بشأن الأرمن

استدعت #أنقرة، الجمعة، القائم بالأعمال الهولندي وعبرت له عن "إدانتها" غداة تصويت #البرلمان_الهولندي على اقتراح بشأن الاعتراف بإبادة #الأرمن قبل نحو مئة عام، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية التركية.

وأكد المسؤول أن السلطات التركية عبرت للدبلوماسي الهولندي عن "إدانتها" لهذا التصويت.

وصادق البرلمان الهولندي بـ 142 صوتا مقابل ثلاثة أصوات على توصية بأن "يتحدث البرلمان بعبارات واضحة عن الإبادة الأرمنية". كما وافق على إيفاد ممثل للحكومة الى يريفان في 24 نيسان/إبريل في ذكرى المجازر التي ارتكبت بين 1915 و1917.

وترفض تركيا بشكل قاطع استخدام كلمة " #إبادة" وتتحدث باستمرار عن مجازر متبادلة خلال حرب أهلية ومجاعة أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في الجانبين.

وصرّح الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك الجمعة للصحافيين قائلا: "ندين القرار الذي اتخذه البرلمان (الهولندي)، بالنسبة إلينا إنه (قرار) سيئ وباطل". وأشار إلى أن الحكومة الهولندية نأت بنفسها عن قرار البرلمان. وقال إن "هذا مهم".

وفي مؤشر إلى الاستياء الذي أثاره تصويت النواب على المذكرة، ذكّرت أنقرة هولندا بالمجزرة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف صبي ورجل مسلمين في #سريبرينيتسا (البوسنة) في 1995 ووُصفت بـ "الإبادة" في قرارات عدة للقضاء الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التركية مساء الخميس إن "القرارات التي اتخذها برلمان بلد (هولندا) لا أساس لها ولا مكان لها في التاريخ، بينما غض النظر عن إبادة سريبرينيتسا".