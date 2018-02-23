جنوب السودان.. حكم بإعدام مستشار لزعيم المتمردين

قضت محكمة عليا خاصة في #جنوب_السودان بالإعدام شنقا لضابط متقاعد كان مستشارا سابقا لنائب الرئيس السابق #رياك_مشار.

وأدين الضابط المتقاعد #ويليام_إنلدي على خلفية اتهامات بالتآمر ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

ووصف جار عادل جار، المحامي الموكل بالدفاع عن إنلدي، الحكم بـ "استهزاء بالعدالة"، وقال إنه يعتزم الاستئناف ضد الحكم الأسبوع المقبل.

واحتجز إنلدي منذ أغسطس/آب 2016، وكان من بين اثنين من مساعدي زعيم المتمردين مشار اللذين يواجهان حاليا عقوبة الإعدام بزعم التآمر ضد الحكومة. والمساعد الآخر هو المتحدث السابق باسم مشار، غاديت داك.

وأدانت منظمات حقوقية حكم #الإعدام، ودعت حكومة جنوب السودان إلى إعادة النظر فيه.

يشار إلى أن الحرب الأهلية الجارية في جنوب السودان دخلت عامها الخامس.