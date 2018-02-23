علاقة مع موظفة تطيح بنائب رئيس وزراء أستراليا

أعلن #بارنبي_جويس نائب رئيس وزراء أستراليا الجمعة أنه سيستقيل من زعامة حزبه ومن منصبه في الحكومة، وذلك بعد ضغوط مستمرة منذ أسابيع بسبب علاقة ربطته بموظفة سابقة.

وقال جويس إنه سيقدم استقالته، الاثنين، من زعامة #الحزب_الوطني، وهو الشريك الأصغر في ائتلاف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول. وسيبقى جويس عضوا بالبرلمان لحماية الأغلبية الضعيفة التي يتمتع بها ترنبول بفارق مقعد واحد.

وجويس متزوج منذ 24 عاماً وانتخب بعد حملة روج خلالها للقيم الأسرية، لكنه وقع تحت ضغط كبير للاستقالة بسبب علاقة ربطته بسكرتيرته الإعلامية السابقة التي تحمل الآن طفلا منه.

وقرر جويس الاستقالة بعد أن ترددت مزاعم بحدوث تحرش جنسي. وقد نفى من جانبه ارتكابه أي اعتداء.

وقال جويس للصحافيين في بلدة أرميدال التي يمثلها في البرلمان والواقعة على بعد نحو 485 كيلومترا شمال شرقي سيدني: "سأعلن في قاعة

الحزب صباح الاثنين إني سأتنحى عن زعامة الحزب الوطني وعن منصب #نائب_زعيم_استراليا".

وسيتعين على الحزب الوطني أن ينتخب زعيما جديدا ويصبح أيضا نائبا لرئيس الوزراء بموجب اتفاق الائتلاف مع حزب الأحرار بزعامة ترنبول.