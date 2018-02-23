فيديو.. رشق وفد أميركي بالبيض في رام الله

رشق شبان فلسطينيون وفدا أميركيا يضم أعضاء في المجلس البلدي لنيويورك يزور #الضفة_الغربية المحتلة بالبيض، وسط غضب بشأن قرار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وزار وفد أميركي يضم عددا من أعضاء المجلس البلدي لنيويورك ومن المجتمع المدني، المركز الفلسطيني للبحوث المسحية، وهو منظمة غير حكومية في مدينة #رام_الله، بحسب المركز.

ولدى مغادرة الوفد قام عشرات المتظاهرين برشقهم بالبيض، وطاردوا حافلتهم.

وعلى الفور وصلت الشرطة الفلسطينية إلى المبنى لتوفير الحماية للوفد الأميركي، وأحضرت إحدى حافلاتها لنقل أعضاء الوفد. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أميركا جزء من المشكلة وليس الحل".

ودانت وزارة الخارجية الأميركية الأحداث. وقالت إن "الولايات المتحدة تعارض بالكامل اللجوء إلى العنف أو الترهيب للتعبير عن آراء سياسية".

وأضافت "هذا النوع من السلوك يؤدي إلى نتائج عكسية بدون شك على المصالح الفلسطينية، إنه يساهم فقط في ضمان عدم تمكن الأميركيين من سماع وجهات النظر الفلسطينية أو أخذها بعين الاعتبار".

وذكر أحد المتظاهرين ويدعى صلاح الخواجا أنه جاء للتعبير عن معارضته لقرار ترمب في 6 كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والشهر الماضي اضطر وفد دبلوماسي أميركي إلى قطع مشاركته في دورة تدريبية أقيمت في مدينة بيت لحم الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام مجموعة من المتظاهرين المكان للاحتجاج على زيارته.