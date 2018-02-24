تركيا تنتقد واشنطن: نقل السفارة للقدس يقضي على السلام

أعلنت تركيا أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في #إسرائيل من #تل أبيب إلى القدس "مقلق للغاية" متهمة واشنطن بـ "القضاء" على آمال السلام.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "تعليقا على هذا القرار المقلق للغاية الذي اتخذته الولايات المتحدة، ستواصل تركيا، مع أكثرية المجموعة الدولية، الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا القرار "يظهر إصرار (الإدارة الأميركية) على القضاء على الظروف المواتية للسلام، من خلال الاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات #مجلس_الأمن الدولي المتعلقة بالقدس".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، ستنقل من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو، في الذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية.

ووصفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة القرار الأميركي بأنه "استفزازي".

وحصل الإعلان الذي تم الجمعة بعد القرار الذي اتخذه في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ب "الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مخالفا بذلك أسلافه ومثيرا الانتقادات في كل أنحاء العالم.

وبعد هذا الإعلان، تصدر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان تحرك الدول الإسلامية احتجاجا على القرار، ونظم قمة في اسطنبول أعلنت خلالها منظمة التعاون الإسلامي القدس الشرقية "عاصمة للدولة الفلسطينية".

واتهمت وزارة الخارجية التركية، الولايات المتحدة، السبت، بأنها "لم تسمع صوت ضمير المجموعة الدولية، أو تجاهلته، وهذا أخطر".

ويأتي هذا الانتقاد الذي وجهته أنقرة فيما توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في الأشهر الأخيرة على خلفية خلافات حول #سوريا خصوصا.

كذلك تقيم أنقرة علاقات حساسة مع إسرائيل التي أبرمت في 2016 اتفاقا لتطبيع العلاقات معها بعد سنوات من الفتور، لكنها لا تتوانى عن توجيه انتقادات للسياسة الإسرائيلية.