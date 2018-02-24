جثة الفريزر.. رئيس الفلبين يطالب بتسليم قاتل العاملة

أكد المتحدث باسم رئاسة الفلبين، هاري روكي، في إجابته عن أسئلة صحافيين، السبت، أن الرئيس الفلبيني #رودريغو_دوتيرتي، كلف المكتب الوطني للتحقيقات، المطالبة بتسليم اللبناني المشتبه بقتل الخادمة الفلبينية، #جوانا_ديمفيليس، والتي عثر عليها داخل فريزر بالكويت.

وفي رسالة نصية من الرئاسة الفلبينية إلى الصحافيين، السبت، طالبت الرئاسة بسرعة معاقبة اللبناني المشتبه بقتل الخادمة الفلبينية، عقب اعتقاله في لبنان، الجمعة، نقلا عن موقع "مانيلا تايمز".

وشددت الرئاسة الفلبينة على ضرورة تحقيق العدالة في هذه القضية، وسرعة محاكمة القاتل.

وكان وزير الخارجية الفلبيني أعلن، الجمعة، أن واحداً من مشتبهين في وفاة عاملة منازل فلبينية عثر على جثتها مجمدة في شقة سكنية في #الكويت، اعتقل في #لبنان.

وقال وزير الخارجية، آلان بيتر كايتانو، في بيان، إنه أبلغ الرئيس الفلبيني بشأن اعتقال اللبناني #نادر_عصام_عساف، مضيفا أن زوجة عساف السورية، المشتبه بها أيضا، لا تزال حرة طليقة.

وأعاد اكتشاف جثة ديمافيليس المجمدة يوم 6 فبراير/شباط في مدينة الكويت، حيث يقال إنها محفوظة منذ أكثر من عام، الانتباه إلى مأساة الفلبينيين الفقراء العاملين بالخارج، ما دفع دوتيرتي إلى حظر عمل مزيد من الفلبينيين بالكويت.

وطالب دوتيرتي ومسؤولون آخرون #الكويت بتعقب عساف وزوجته اللذين وظفا ديمافيليس.