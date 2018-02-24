مفاجأة.. سوريا اعتقلت الزوجين قاتلي عاملة الفلبين

أكدت السلطات اللبنانية توقيف مطلوب يشتبه بتورطه في جريمة قتل خادمة فلبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة في #الكويت مطلع الشهر الحالي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني، السبت.

وجاء هذا التأكيد غداة إعلان مانيلا تبلغها من الكويت توقيف #لبنان للمواطن نادر عصام #عساف للاشتباه بتورطه مع زوجته السورية في قتل الخادمة #جوانا_ديمافيليس (29 عاماً)، القضية التي أثارت خلافاً دبلوماسياً بين #الفلبين والكويت.

وكشف المصدر القضائي أن لبنان "تسلم من السلطات السورية صباح الجمعة، المواطن اللبناني بعدما كانت قد أوقفته وزوجته السورية في دمشق بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول".

وأوضح أن دمشق "احتفظت بالزوجة كونها سورية الجنسية" بينما "أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف احتياطية بحق الزوج، وطلب من الكويت تسليمها ملفه القضائي لمحاكمته على أساسه".

ويطارد #الإنتربول عساف وزوجته منذ العثور على جثة ديمافيليس بعد أكثر من عام على إبلاغ أسرتها باختفائها، على ما أفاد بيان للخارجية الفلبينية.

وعثر في الكويت على جثة ديمافيليس، وعليها آثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود للزوجين.

وشن الرئيس الفلبيني #رودريغو_دوتيرتي، هجوماً على الكويت بعد الإعلان عن مقتل ديمافيليس، وأعلن الأسبوع الماضي "حظراً تاماً" على عمل الفلبينيين في الكويت، وإعادة مئات من مواطنيه إلى بلدهم، ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وتقول السلطات الفلبينية إن 252 ألف فلبيني يعملون في الكويت غالبيتهم في العمالة المنزلية.

وعمال المنازل في الكويت غير مشمولين بقانون العمل العادي. وتحدثت معلومات منذ فترة طويلة عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة.

وأرسل دوتيرتي مسؤولين فلبينيين هذا الأسبوع إلى الكويت سعيا لمزيد من الحماية لعمالة الدولة الآسيوية.