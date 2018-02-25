تعديل حكومي في الأردن.. ووزير جديد للداخلية

أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، الأحد، تعديلاً في حكومته شمل تسعة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد البيان "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".

وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة دورات وعضو في مجلس النواب، فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.

كما تم تعيين علي الغزاوي وزيراً للمياه والري بدلاً من حازم الناصر، وتعيين سمير مراد وزيراً للعمل بدلاً من علي الغزاوي، وتعيين نايف الفايز وزيراً للبيئة بدلاً من ياسين الخياط، وتعيين بشير الرواشدة وزيراً للشباب بدلاً من حديثة الخريشة، وتعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية بدلاً من غالب الزعبي، وتعيين عبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف بدلاً من وائل عربيات، وتعيين أحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من بشر الخصاونة.

وبحسب البيان فقد "أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين أن عمل أميناً عاماً لوزارة الداخلية، فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيراً للسياحة.

والتعديل هو السادس الذي يجريه #الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيراً.

ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في #مجلس_النواب على خلفية رفع الأسعار.