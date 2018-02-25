تفاصيل زيارة الوفد المصري إلى غزة

يزور وفد أمني مصري غزة حالياً لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في #القاهرة بين حركة فتح وحماس خاصة أن الحركتين تتبادلان الاتهامات بعد الالتزام.

والأوضاع الحالية في القطاع دفعت مصر لبدء التدخل لتخفيف الحصار عن القطاع والعمل على إيجاد حلول جديدة. وسيقوم الوفد المصري بالاجتماع مع عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للدفع بعملية السلام، بالإضافة إلى أن الزيارة لها أهداف أمنية خاصة بعملية سيناء والهدف هو زيادة إجراءات تأمين الحدود مع مصر ومتابعة إجراءات التأمين من جانب حماس وضرورة منع عمليات تهريب السلاح عبر غزة.

وتم الاتفاق على إرسال شاحنات بنزين وسولار إلى القطاع بهدف تخفيف معاناة أهل #غزة من انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى إرسال شاحنات من الإسمنت والحديد.

كذلك، سترسل #مصر أيضاً شاحنات غذائية وسلعا استراتيجية وبضائع إلى غزة وكميات كبيرة من البضائع على أن تكون هناك حركة تبادل تجاري.