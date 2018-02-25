فرنسا: أحبطنا مخططين إرهابيين منذ بداية يناير

أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرار كولومب، الأحد، إحباط مخططي اعتداءات في #فرنسا منذ بداية كانون الثاني/يناير، الأول كان سيستهدف "منشأة رياضية كبيرة" والثاني القوات المسلحة.

وصرّح كولومب لإذاعة "أوروبا 1" أنه "منذ الأول من كانون الثاني/يناير، أحبطنا مخططي اعتداءات لم يتم إعدادهما بشكل نهائي"، مشيراً إلى إحباط هذين المخططين "في الجنوب" و"في الغرب".

وأضاف: "كان الشباب مستهدفين"، مشيراً إلى مخطط الاعتداء على "منشأة رياضية كبيرة".

كما لفت إلى أن الأشخاص الذين تم استجوابهم موجودون حالياً "في السجن" وكانوا موضع "مراقبة". وتابع "هكذا تمكنا من إحباط" المخططين، رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل حول أماكن التوقيف وأهداف المخططين.

وأشار إلى أن أسماء هؤلاء الأشخاص مدرجة في "سجل البلاغات لمنع التطرف الإرهابي".

وذكر أن ثلاثة مساجد مغلقة حالياً في فرنسا، اثنان منها جنوب شرقي البلاد والثالث في المنطقة الباريسية.

وأوقف شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، في باريس، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ووجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم #داعش في شريط مصور، ووضع قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أفادت مصادر قضائية وأخرى قريبة من التحقيق.

واعتقل الشاب غير المعروف لدى الأجهزة الأمنية في منطقة نيم (جنوب) في 16 كانون الثاني/يناير الماضي من جانب الإدارة العامة للأمن الداخلي. كما عثر على مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات، لكن أي هدف معروف لم يتم تحديده، وفق المصادر المذكورة.

وقال مصدر قريب من التحقيق: "إنه أول اعتداء تحبطه الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ بداية العام".