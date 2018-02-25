مقتل فلسطيني على قارب برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

قتل صياد فلسطيني مساء الأحد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، حسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

أكد نقيب الصيادين في قطاع #غزة نزار عياش أنه تم إطلاق النار على قارب كان على متنه ثلاثة صيادين.

وتحدد إسرائيل مسافة الصيد في قطاع غزة بستة أميال بحرية، وتتكرر حوادث إطلاق البحرية الإسرائيلية النار على صيادين تقول إنهم تجاوزوا هذه المسافة.

ويخضع قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات لحصار محكم جوا وبحرا وبرا تفرضه إسرائيل على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ.



وهي تمنع #صيادي_السمك_الفلسطينيين من ممارسة عملهم في بحر شمال غزة القريب من حدودها ما يدفعهم إلى التوجه إلى جنوب القطاع.