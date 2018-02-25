نيجيريا تعترف بفقدان 110 تلميذات في هجوم لبوكو حرام

أكدت الحكومة النيجيرية الأحد أن 110 #تلميذات_مفقودات بعد هجوم شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية على مدرستهن في دابشي في شمال شرق نيجيريا، بعد أيام من الصمت الرسمي.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "الحكومة الفدرالية تؤكد أن 110 تلميذات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية في دابشي في ولاية يوبي، لا يزلن مفقودات، بعدما دهم متمردون يعتقد أنهم فصيل من #بوكو_حرام مدرستهن الاثنين".

وجاء البيان بعدما عجزت السلطات عن معرفة مصير 110 تلميذات من المدرسة التي تضم 906 تلميذات.

من جهتها، قالت القوات الجوية النيجيرية الأحد إن رئيس هيئة أركان القوات الجوية "أصدر تعليمات بإرسال قوات جوية إضافية وأفراد من سلاح الجو النيجيري بشكل فوري إلى شمال شرق البلاد بهدف وحيد وهو إجراء عمليات تفتيش ليلا ونهارا عن الفتيات المختفيات".

وأضافت أن "الجهود الجديدة للعثور على الفتيات تجري بتنسيق وثيق مع قوات الأمن الأخرى".

وقال وزير الإعلام لاي محمد أيضا إنه تم إرسال مسؤولين من الشرطة والأمن للمدارس في ولاية يوبي.

وتثير عملية الخطف شكوكا حول إعلان البلد الواقع في غرب #افريقيا مرارا هزيمة التنظيم المتطرف، بعد نحو تسع سنوات من القتال المتواصل.

ويذكر ما حصل بعملية خطف جماعي لنحو 276 تلميذة في شيبوك في ولاية بورنو العام 2014، أثارت صدمة عالمية.

ومساء الاثنين، فرّت التلميذات المذعورات من المدرسة حين اقتحم متطرفون مدججون بالأسلحة في ملابس عسكرية المدينة. وانكرت السلطات في بادئ الأمر وقوع عملية خطف لأي تلميذة.

لكن الأمر تغير الجمعة إذ اعتبر الرئيس النيجيري محمد بخاري أن استمرار فقدان التلميذات إثر هجوم المتطرفين يشكل "كارثة وطنية".

وقال بخاري في بيان أصدرته الرئاسة إن "البلد برمته يقف إلى جانب العائلات. إنها كارثة وطنية. نحن آسفون لما حصل ونشاطركم آلامكم".

وهذا أسوأ اعتداء متطرف يضرب #نيجيريا منذ وصول بخاري للحكم.

والمدارس، خصوصا تلك التي تعتمد مناهج علمانية غربية، مستهدفة من قبل بوكو حرام التي يعني اسمها تقريبا في لغة الهوسا "التعليم الغربي حرام".

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص وتشريد 2.6 مليون في نيجيريا. وفي الأشهر الأخيرة ازدادت هجمات المتطرفين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد.