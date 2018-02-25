وفد حكومي فلسطيني يصل غزة وجلسة وزارية مشتركة الثلاثاء

يتوجه وفد وزاري من #الحكومة_الفلسطينية اليوم الأحد، لقطاع #غزة من أجل متابعة سير عمل الوزارات في قطاع غزة، والإشراف على عملها.

وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم، إن الوفد يضم عددا من الوزراء والوكلاء والمساعدين.

وبين أن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ستعقد الثلاثاء القادم بشكل مشترك بين #الضفة_الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس.

ودعا المحمود إلى ضرورة تمكين الحكومة من القيام بمهامها كافة في قطاع غزة كما الضفة الغربية.

ويتزامن وصول الوفد الوزاري الحكومي لقطاع غزة مع زيارة وفد أمني مصري، بحسب ما أعلن عنه عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح.

وتشهد مساعي تحقيق المصالحة جموداً بسبب عدد من الخلافات، حيث تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي #حماس ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة.

ووقعت الحركتان اتفاقًا جديدًا للمصالحة برعاية مصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتنفيذ تفاهمات سابقة.