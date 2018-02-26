الاحتلال يمنع وزيرين فلسطينيين دخول القدس

منعت شرطة #الاحتلال الإسرائيلي الاثنين وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم من زيارة مدرسة فلسطينية في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي باعتباره نشاطاً يمثل السلطة الفلسطينية في القدس.

وأعلن المتحدث باسم #وزارة_التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور أن صيدم "دخل إلى القدس لكنه منع من دخول مدرسة تراسنطا، إذ قام الأمن الإسرائيلي بإبراز أمر المنع عند باب المدرسة".

وأشار الخضور إلى أن هذه "المرة الثالثة التي يمنع فيها الوزير من تأدية واجباته نحو المدارس".

وتابع الناطق "وهذا المنع يأتي في إطار التصعيد ضد التعليم الفلسطيني في #القدس".

وذكرت وكالة وفا الرسمية للأنباء أن وزيرة السياحة الفلسطينية رلى معايعة كانت أيضاً برفقة صيدم ومنعت من الدخول.

من جانبه، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، في بيان له أنه أمر بمنع الوزير الفلسطيني "من زيارة مدرسة تراسنطا في القدس القديمة، كما منع مدير مدارس القدس الشرقية سمير جبريل وعدداً آخر من المسؤولين الفلسطينيين".

وبحسب أردان فإن "نضالنا من أجل سيادتنا على القدس لا ينتهي، وكل يوم تحاول السلطة الفلسطينية تقويض سيادتنا وإلحاق الأذى بها جنباً إلى جنب مع عناصر أخرى"، على حد تعبيره.