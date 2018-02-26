مسؤول أممي: النزاعات الحالية أصبحت مثل بعض مسالخ البشر

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الاثنين، بعدم التحرك حيال النزاعات في #سوريا وجمهورية #الكونغو الديموقراطية و #بوروندي و #اليمن و #بورما متحدثاً عن "مسالخ للبشر".

وقال زيد رعد الحسين، أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلسة في جنيف، إن هذه النزاعات "أصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لأنه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الأهوال".

ثم اتهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأنها "مسؤولة" عن استمرار هذا القدر من المعاناة.

وأضاف: "طالما يستخدمون الفيتو لعرقلة أي عمل موحد يمكن أن يخفف المعاناة الشديدة للسكان الأبرياء، فإنهم سيكونون هم- الأعضاء الدائمون- الذين يتحملون المسؤولية أمام الضحايا".

كما اعتبر أن فرنسا وبريطانيا لا تستخدمان كثيراً الفيتو، داعياً الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى أن تحذو حذوهما وتتوقف عن الاستخدام المؤذي للفيتو".