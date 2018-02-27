إسرائيل تجمد الإجراءات الضريبية ضد الكنائس بالقدس

علقت إسرائيل الثلاثاء إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدى إلى إغلاق #كنيسة_القيامة في #القدس المحتلة احتجاجا عليها.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين #نتنياهو في بيان تعليق الإجراءات الضريبية. وكان المسؤولون المسيحيون أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر.

واتهم الزعماء في بيان الاحتلال "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة" في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد فعل على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في #الكنيست، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ عام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة "أرنونا" من الكنائس.