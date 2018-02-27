اليابان تكشف عن انتهاك جديد للعقوبات على كوريا الشمالية

كشفت السلطات اليابانية عن عملية نقل واضحة لحمولة بين ناقلة نفط كورية شمالية وأخرى ترفع العلم المالديفي في بحر الصين الشرقي، كما أعلنت وزارة الخارجية التي تشتبه في حصول انتهاك جديد للعقوبات التي تستهدف بيونغ يانغ.

وهذه رابع عملية نقل مشبوهة تشير إليها السلطات اليابانية منذ بداية السنة. وجاءت بعد أيام على قرار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب تطبيق عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تعتبر "الأقسى التي تفرض على بلد".

وهذه المرة، لاحظت طائرة دورية عسكرية يابانية، يوم السبت الماضي، ناقلتي نفط، الكورية الشمالية شون ما سان ولي تشين يوان 18، المسجلة في جزر المالديف، جنبا إلى جنب، على بعد حوالي 220 كلم قبالة سواحل شانغهاي، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن #طوكيو "تشتبه كثيرا في أنهما كانتا تقومان بعملية نقل محظورة" بموجب العقوبات الدولية المفروضة على #كوريا_الشمالية.

وفي العام الماضي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، فرض #مجلس_الأمن 3 مجموعات من العقوبات الاقتصادية على نظام #بيونغ_يانع، تشمل خصوصا صادراته من الفحم والحديد والصيد وصناعة النسيج، وتحد من عمليات تزوده بالنفط.