بعد تغيير رئيس المخابرات..رئيس أركان جديد لجيش السودان

أقيل رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول #عماد_عدوي، الثلاثاء، من منصبه، وعُين مكانه الفريق أول كمال عبد المعروف كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) "تغيرات واسعة في قيادة #القوات_المسلحة والفريق أول كمال عبد المعروف رئيسا لهيئة الأركان" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان عبد المعروف يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة منذ عام 2015 .

واستبدل الرئيس السوداني #عمر_البشير مطلع الشهر الحالي مدير جهاز الأمن و#المخابرات محمد عطا، وعين في منصبه صلاح عبد الله.

ويتحدر كمال عبد المعروف من ولاية نهر النيل شمال السودان والتحق بالقوات المسلحة في العام 1978 الدفعة "29" وهو حاصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

ونال شهادة في العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة الأردنية، وحصل على دورات كبار القادة الاستراتيجية ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية في مركز جنيف للسلام. وعمل ملحقا عسكريا مقيما بالصين وملحقا عسكريا غير مقيم بكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام، كما شغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية السودانية.