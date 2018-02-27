فضيحة.. خروج زوجين من حكومة اليونان خلال ساعات

قدم وزير الاقتصاد اليوناني استقالته في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة، بعد ساعات على إقالة زوجته من منصبها وزيرة دولة، بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن مع أنهما ميسورا الحال.

وقال مكتب الحكومة في بيان: "قبل #رئيس_الوزراء أليكسيس تسيبراس استقالة #وزير_الاقتصاد ديمتري باباديمتريو".

وكانت زوجة باباديمتريو، رانيا أنتونوبولوس وزيرة الدولة لشؤون العمل، قد أقيلت من منصبها قبل ساعات على استقالة زوجها.

وذكرت تقارير أنه سيتم الإعلان عن تعديلات حكومية، الخميس المقبل.

وأحرجت القضية الحكومة التي كانت قد تعهدت بوضع حد لتبذير الدولة، وفرضت زيادات ضريبية على المواطنين وأوقفت امتيازات ممنوحة لهم.

ويأتي ذلك فيما تبدأ الجهات الدائنة الدولية لليونان تدقيقاً في المجموعة الأخيرة من الإصلاحات قبل موعد خروج اليونان من صفقة الإنقاذ في آب/أغسطس.

ومن المتوقع أن تكون الخصخصة، وهي قطاع تشرف عليه الوزارة التي كان يتولاها باباديمتريو، من أبرز موضوعات المحادثات.

وكان باباديمتريو يشرف على مواضيع متعلقة بالاستثمارات فيما كانت أنتونوبولو مكلفة بخفض البطالة.

وزيران من الأثرياء

والزوجان كانا خبيري اقتصاد بارزين مقيمين في الولايات المتحدة، وأخذا إجازة غياب للعودة إلى اليونان والانضمام للحكومة في 2015 و2016، ولديهما منزل دائم في الولايات المتحدة.

لكن رغم أنهما من الميسورين، أثارت انتونوبولوس جدلا بعد أنباء ذكرت أنها طلبت #بدل_سكن شهري بقيمة ألف يورو، تمنح لأعضاء الحكومة الذين لا يملكون منازل في أثينا.

وكشفت صحيفة "اليفتيروس تيبوس" اليومية المعارضة عن القضية الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الدولة المقالة، الاثنين، إنها تلقت 23 ألف يورو (28 ألف دولار) خلال سنتين، وإنه يحق لها بذلك من الناحية التقنية.

وأضافت في بيان: "لم أرد أبدا إهانة الشعب اليوناني. أفهم أن وضعي المالي، كما يعكسه إعلاني الضريبي، قد فاقم الاستهجان الشعبي".

والزوجان خبيران بارزان في معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد بنيويورك.

وعام 2015 أعلنت أنتونوبولس أنها تملك أسهما بقيم 340 ألف دولار، وأن دخلها السنوي 70 ألف يورو.

أما زوجها باباديمتريو فقد كشف في 2015 أنه يملك 2,7 مليون دولار، وأن دخله السنوي يفوق 450 ألف دولار.

وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء تسيبراس الذي تراجعت شعبيته يخطط لاستبدال وزير الهجرة يانيس موزولاس الذي يعاني من مشكلات صحية.