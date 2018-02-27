موفد سعودي في لبنان.. دعوة للحريري لزيارة المملكة

أكد موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الاثنين في بيروت وبعبدا، أن "لبنان في قلب القيادة السعودية وفكرها"، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

وسلم العلولا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دعوة رسمية لزيارة المملكة.

من جهته، ذكر المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني أنه تلقى دعوة من المبعوث السعودي لزيارة المملكة.

وقال المكتب الصحفي دون الخوض في التفاصيل إن الحريري تلقى الدعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا الاثنين وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وكانت آخر زيارة للحريري للمملكة في الثالث من نوفمبر الماضي، حيث أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر من الرياض.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

إلى ذلك، التقى العلولا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.