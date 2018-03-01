الأمير ويليام إلى فلسطين "للاطلاع على أوضاع الشعب"

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن الأمير ويليام دوق كامبريدج، سيزور فلسطين هذا الصيف، تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وعبرت الرئاسة عن ترحيبها بهذه الزيارة الهامة، وقالت: "نتطلع بأن تسهم في تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين"، وفق وكالة (وفا) الرسمية.

وتطالب فلسطين المملكة المتحدة بالاعتذار عن وعد بلفور الذي شرّد الفلسطينيين وأدى إلى قيام دولة إسرائيل.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن زيارة الأمير ويليام، الذي هو التالي في وراثة العرش البريطاني بعد والده، تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكان قصر كنسينغتون، أعلن الخميس، أن #الأمير_ويليام دوق كامبريدج، سيزور الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت لاحق من هذا العام، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتبر القصر، حسب بيان للقنصلية البريطانية العامة بالقدس، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الشعبين البريطاني والفلسطيني.

وأوضح أن الزيارة المرتقبة ستنقسم إلى ثلاث مراحل للمنطقة، حيث ستشمل زياراته إسرائيل والأردن.

وأكد أن دوق كامبريدج، يحرص على القيام بزيارات منتظمة لشركاء المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز روابط الصداقة التي تعتبر هامة لعلاقات المملكة المتحدة مع هذه الدول المختلفة.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال القنصل البريطاني العام في #القدس، فيليب هول "تسعدني جداً استجابة الأمير وليام لدعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الصيف، حيث ستكون هذه الزيارة فرصة مميزة ومهمة للقاء الشعب الفلسطيني والاطلاع على واقع الحياة في الأرض المقدسة. أنا أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل كبير".