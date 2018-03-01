السجن في تركيا لنائبة كردية هي ابنة أخي أوجلان

أصدرت محكمة تركية الخميس عقوبة السجن عامين ونصف العام على نائبة من الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في #تركيا، هي أيضا ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني التاريخي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة شانلي أورفه (جنوب شرق) حكمت على #ديليك أوجلان النائبة عن #حزب_الشعوب_الديمقراطي وابنة شقيق عبدالله #أوجلان بالسجن عامين ونصف العام بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وأضافت الوكالة أن المدعي طالب عقوبة السجن خمس سنوات للنائبة المتهمة بأنها "شرعت" في 2016 أعمال حزب العمال الكردستاني، وبأنها قامت بـ"الدعاية" خلال مراسم تشييع عنصر في هذا الحزب الذي تصنفه أنقرة بـ"الإرهابي".

وتأتي إدانة ديليك أوجلان على خلفية الضغوط المتزايدة على الأوساط الموالية للأكراد منذ أن بدأت أنقرة هجومها ضد مقاتلين أكراد في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"الإرهابي" أيضا.

ويقضي عبدالله أوجلان الزعيم التاريخي لحزب العمال منذ 1999 عقوبة بالسجن المؤبد على جزيرة ايمرالي (شمال غرب). وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا ضد أنقرة أوقع عشرات آلاف القتلى.

لكن حزب الشعوب الديمقراطي لطالما رفض اتهامات التواطؤ مع حزب العمال التي تطلقها السلطات التركية ويعتبر أنه مستهدف بسبب معارضته لأردوغان.

وتضرر الحزب جراء عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 ونسبته أنقرة إلى الداعية فتح الله #غولن المقيم في الولايات المتحدة وينفي أي علاقة له بالأمر.

وأودع تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي السجن، بحسب الحزب بينهم اثنان من مسؤولية صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسغداغ الموقوفان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وبين الموقوفين والمقالين لا يزال 46 من نواب الحزب الـ59 المنتخبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في البرلمان.