بعد تغريداتها عن داعش.. ما هو مصير لوبن؟

وجه الادعاء العام الفرنسي اتهامات أولية لزعيمة اليمين المتطرف، #مارين_لوبن، على خلفية بث تغريدات تحمل صوراً وحشية لعنف تنظيم #داعش.

وقال مكتب الادعاء العام بضاحية نانتير بباريس إن التهم وجهت للوبن الخميس "لنشرها صوراً عنيفة".

وإذا نظرت المحكمة القضية وأدانتها، فستواجه لوبن عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قيمتها 75000 يورو (90 ألف دولار).

وكانت تغريدات لوبن في ديسمبر/كانون أول 2015 قد أظهرت إعدامات نفذها متطرفو التنظيم، لاسيما قتل المراسل الأميركي جيمس فولي.

ولم تعلق زعيمة اليمين المتطرف علناً على الاتهامات، التي أصبحت ممكنة بعدما رفع البرلمان الفرنسي الحصانة عنها في هذه القضية.

كما لم يصدر أي تعليق من محاميها رودولف بوسلوت على هذه القضية.

يشار إلى أن هذه هي أحدث ضربة للوبن، التي يواجه حزبها أزمة بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية العام الماضي.