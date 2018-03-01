شاهد الطفل بمواجهة النار.. رصاص وركل وضرب حتى الموت

أفرجت منظمة #بتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان عن لقطات الأربعاء، تظهر حادثاً وقع الأسبوع الماضي، قتل فيه فلسطيني خلال مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادث.

جاء إعلان #الجيش_الإسرائيلي بعد ظهور لقطات جديدة تظهر ياسين السراديح وهو يركض في زقاق.

وفتح جندي النار عليه وبعدها سقط الشاب على الأرض، وبعد ذلك أمكن رؤية جنود آخرين يضربونه ويركلونه وفي النهاية يسحبونه.

وقعت المداهمة يوم الخميس الماضي في مدينة #أريحا بالضفة الغربية. وذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن نتائج تشريح الجثة أنه مات من جراء التعرض لإطلاق النار.

وغالباً ما تنتهي التحقيقات في قضايا كهذه بتبرئة الجنود القتلة أو الحكم عليها بأحكام مخففة جداً.