نقل ألماني أوقف مع عناصر من طالبان إلى قندهار للتحقيق

أعلن #الجيش_الأفغاني، الخميس، نقل المواطن الألماني الذي أوقف مساء الثلاثاء في #أفغانستان أثناء عملية للقوات الخاصة ضد متمردي طالبان إلى قندهار، كبرى مدن الجنوب، للتحقيق معه.

ومساء الأربعاء، أعلنت مصادر محلية توقيف هذا الرجل في ولاية هلمند التي تسيطر حركة التمرد على مناطق كبيرة منها.

وأكد الجيش الأفغاني في بيان أن "الوحدات الخاصة الأفغانية بدعم من القوات الجوية الأفغانية أوقفت مواطنا ألمانيا مع شخصين آخرين مشتبه بهما أثناء عملية في منطقة حيدر آباد بولاية هلمند".

وأضاف البيان "نقل الألماني الذي يطلق على نفسه اسم عبد الودود، إلى قندهار لحاجات التحقيق".

وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي سعيد عمر زواق إن الألماني "أوقف في مبنى مصنع ألغام أرضية في الوقت نفسه مع اثنين من كبار قادة طالبان".

وأضاف أن الكتيبة السابعة في القوات الخاصة الأفغانية، التي قادت العملية التي قُتل خلالها عدة عناصر من طالبان، صادرت أيضا كمية من الأسلحة والعتاد.

وبعد توقيفه، وضع الألماني في معسكر باستيون، قاعدة هلمند العسكرية التي تتشاركها القوات الأفغانية و300 عنصر من مشاة البحرية الأميركية نشروا في المكان منذ العام الماضي.

وبحسب قائد شرطة الإقليم إسماعيل خبلواك فإن المواطن الألماني المحتجز لدى القوات الأفغانية "كان المستشار العسكري للملا نصير قائد (الوحدات الحمراء)" وهي "وحدات النخبة" لدى #طالبان.

وغيريشك من الأقاليم القليلة حيث لا يزال هناك وجود للقوات الحكومية في ولاية تسيطر حركة طالبان على مساحات واسعة منها.

وإذا ثبت انضمام هذا الرجل إلى طالبان للقتال، سيكون أول أوروبي يتم رصده في صفوف الحركة المتمردة. والغربي الوحيد المعروف بين عناصرها حتى الآن كان ووكر ليند، الملقب بـ"طالبان الأميركي"، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاما عام 2002.

وأشار مسؤولون محليون وقوات أمنية في هلمند من قبل إلى "وجود أجانب في صفوف طالبان، وبشكل أساسي في أقاليم غيريشك وموسى قلعة وناو زاد"، لكن من دون إعطاء أدلة.