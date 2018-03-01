واشنطن: تحوّل داعش إلى اللامركزية يجعله أكثر انتشاراً

أعلنت #الولايات_المتحدة، خلال مؤتمر دولي اختتم في واشنطن، الأربعاء، أن تنظيم #داعش يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التي مني بها في كل من #العراق و #سوريا، محذرة من أن تحول التنظيم إلى اللامركزية يجعله أكثر انتشاراً وخطورة.

وقال منسق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، للصحافيين، إنه "مع تحقيقنا الانتصار تلو الآخر على داعش في ميدان المعركة فإن التنظيم يتأقلم مع انتصاراتنا".

كما أشار سيلز إلى أن "المعركة لم تنته على الإطلاق، إنها مجرد مرحلة جديدة. نحن ننتقل من جهد عسكري بالدرجة الأولى إلى جهود مدنية وقمعية متزايدة".

وتابع: "أعتقد أن ما نراه هو أن تنظيم داعش يصبح لامركزياً على نحو متزايد. إنه آخذ في التطور والتكيف".

وأدلى المسؤول الأميركي بتصريحاته في ختام مؤتمر عقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الفيدرالية ونظمته وزارة الخارجية الأميركية والإنتربول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وشارك فيه قضاة ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون ودبلوماسيون من حول العالم بهدف تعزيز التنسيق في جهود محاربة "داعش".

وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد "داعش" يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.