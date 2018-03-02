إجلاء 30 ألفاً في كاليفورنيا جراء مخاوف انهيارات أرضية

دفع التهديد بوقوع #انهيارات_طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي، السلطات في ولاية #كاليفورنيا_الأميركية إلى إصدار أوامر إجلاء لنحو 30 ألف شخص يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة يوم التاسع من يناير/كانون الثاني، والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21، وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث، إن من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة صباح اليوم الجمعة، وأضافت أن #التنبؤات _الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى غد السبت.