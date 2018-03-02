إدانة بريطاني بتشكيل جيش أطفال داعشي لشن هجمات إرهابية

أدين رجل من لندن بمحاولة #تجنيد_أطفال لشن هجمات مستلهمة من تنظيم #داعش في أنحاء العاصمة البريطانية.

وقال ممثلو الادعاء إن عمر حق (25 عاما) "انبهر بالأيديولوجية المنحرفة المتطرفة" لتنظيم داعش، وحدد عدة أهداف لهجمات، منها ساعة بيغ بن، ومطار هيثرو، ومصارف ومراكز تسوق.

واتهم حق أيضا بزرع أفكار التطرف في رؤوس الأطفال في مسجد ومدرستين، ودفعهم لتمثيل سيناريوهات، وعرض عليهم مقاطع مصورة لعمليات ذبح.

وقال دين هايدون، قائد قوة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، إن هدف المتهم "كان إقامة جيش من الأطفال."

دافع حق بأنه غير مذنب، وقال إنه يدعم تنظيم داعش لكنه لم يكن جادا بشأن شن هجمات.

وأدانت هيئة محلفين في #لندن المتهم، الجمعة، بالإعداد لأعمال إرهابية. وأدين رجلان آخران أيضا بمساعدته. وسيعلن الحكم عليهم لاحقا.