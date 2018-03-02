تركيا.. اعتقال 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لجبهة النصرة

أوقفت قوات الأمن التركية، الجمعة، 5 أشخاص في عمليات متزامنة بالعاصمة أنقرة وولاية قونية (وسط)، للاشتباه بانتمائهم لجبهة #النصرة.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول أن النيابة العامة في أنقرة كانت قد أصدرت قرارات توقيف بحق 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم للنصرة.

وأوضحت أن عناصر من فرع مكافحة الإرهاب، التابع لمديرية أمن أنقرة، ألقت القبض على 5 من المشتبهين السبعة في عمليات أمنية متزامنة بأنقرة وقونية، بعد تعقبهم لفترة من الزمن.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت في منازل المشتبهين، وثائق تابعة للنصرة ومواد رقمية.

ونُقل الموقوفون إلى فرع مكافحة الإرهاب في أنقرة من أجل أخذ إفاداتهم، وفق المصادر.