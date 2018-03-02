تركيا تعتقل جنديين يونانيين.. وتتحدث عن "تجسس"

اعتقلت تركيا جنديين يونانيين، الجمعة، بزعم دخولهما منطقة عسكرية تركية وللاشتباه في محاولتهما التجسس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، في تطور من المرجح أن يفاقم من توتر العلاقات بين الجارتين.

وقالت اليونان، الجمعة، إن الجنديين كانا يقومان بدورية عند الحدود اليونانية- التركية ودخلا تركيا في وقت متأخر من الخميس عن غير عمد بسبب #الطقس السيئ.

وأضافت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة في أدرنة شمال غرب #تركيا أمرت باعتقالهما عقب استجوابهما.

وذكرت الوكالة أيضا أن الجنديين - وهما برتبة رقيب وملازم - أبلغا السلطات التركية أنهما تتبعا آثار أقدام في الثلوج قادتهما عرضا إلى داخل الأراضي التركية. كما زعما أنهما التقطا صوراً للمنطقة لإرسالها إلى رؤسائهما، وفق الأناضول.

يشار إلى أن نهراً وسياجاً يفصلان الحدود بين تركيا واليونان، إلا أن بعض الأجزاء لم يتم ترسيمها بدقة، والمنطقة التي يقال إن الجنديين دخلا منها هي منطقة غابات.

وكان #الجيش_اليوناني قد ذكر في وقت سابق من الجمعة، أن السلطات التركية واليونانية على تواصل وستتخذان إجراءات لإعادة الجنديين إلى اليونان.

ورغم أنهما حليفان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا أن العلاقات بين اليونان وتركيا كثيراً ما تشهد توترات بسبب نزاعات على أراضٍ.

وأثارت اليونان غضب تركيا أيضا مؤخراً بسبب قرار محاكم يونانية بعدم ترحيل 8 جنود أتراك فروا إلى #اليونان في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في 2016.

وقال الناطق الحكومي اليوناني ديمتريس تزاناكوبولوس قبل نشر تقرير الأناضول، إن جنديين دخلا تركيا عرضا، وإن عودتهما "مجرد إجراء شكلي".

وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات التركية لتسوية القضية بسرعة".

ولدى سؤاله عما إذا كانت اليونان قلقة من أن تستغل #الحكومة_التركية الجنديين اليونانيين لتأمين ترحيل الجنود الأتراك الفارين إلى اليونان، قال تزاناكوبولوس "سمعت عدة سيناريوهات منذ الصباح حول مفاوضات محتملة ربما تجريها الحكومة اليونانية مع تركيا بشأن تبادل محتمل. هذه سيناريوهات تجسس وتآمر لا تستحق التعليق".