شاهد المحققين وهم في طريقهم لاستجواب نتنياهو وسارة

شوهد محققان من الشرطة الإسرائيلية، وهما يشقان طريقهما بين عدسات الصحافيين، إلى مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو.

وعلى ما يظهر في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت"، فإن المحققين يستقلان سيارة للشرطة، ويُسمع صوت لا يتضح مصدره يقول باللغة العبرية "كل الاحترام للشرطة الإسرائيلية".

وقال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت نتنياهو الجمعة للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وتتهم الشرطة ملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته سارة في موقع إخباري (هو موقع واللا) يسيطرون عليه مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع #الاتصالات، بحكم عمل نتنياهو وزيراً للاتصالات.

يأتي التطور الجديد قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، وسيلقي كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، أقوى جماعات الضغط الموالية لإسرائيل.