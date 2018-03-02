قطر تستضيف إسرائيليين.. وفد يضم ضباطاً وتل أبيب تفتخر

شارك منتخبان إسرائيليان، واحد للذكور وآخر للإناث، في كرة اليد في بطولة دولية لكرة اليد للمدارس الثانوية في #قطر.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" صورة للمنتخب في قطر، وعليها تعليق يشيد بحصول أحد المنتخبين على المرتبة الثالثة في البطولة الدولية.

بدوره، قال #وزير_التربية الإسرائيلي: "مشاركتنا مهمة من الناحية الإعلامية، وخاصة في بلد مثل قطر (..) وبالنسبة لنا أنتم في المرتبة الأولى".

علنياً، ربما هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد رياضي إسرائيلي في المنافسة على أرض قطر، وقد ضم 35 شخصاً من رياضيين ورياضيات، ومدربين بدنيين، وإلى جانب هؤلاء شارك ضابط أمن ورجال #أمن آخرين، وفق ما نقلت مواقع فلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت المواقع الفلسطينية أن الوفد الإسرائيلي حظي باحترام كبير في قطر، وبظروف إقامة ممتازة وآمنة.