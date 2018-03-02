مقتل جندي صومالي بهجوم لحركة الشباب قرب مقديشو

قتل جندي صومالي في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف قاعدة عسكرية على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غربي العاصمة #مقديشو، الجمعة، وفق الجيش الصومالي.

وقال الرائد عبد الله عيسى لرويترز إن الهجوم، الذي أعلنت #حركة_الشباب المسؤولية عنه، وقع عندما كانت القاعدة خالية تقريباً قبل فترة وجيزة من صلاة الجمعة.

وأشار عيسى إلى أن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في تفجير آخر استهدف شاحنتهم أثناء توجههم إلى العاصمة مع الجنود المصابين في التفجير الأول.

كما قتل 45 شخصاً بتفجير سيارة ملغومة في مقديشو، الجمعة الماضي، وأعلنت الحركة أيضاً مسؤوليتها عنه.

وكانت مقديشو قد شهدت في وقت متأخر من مساء 22 شباط/فبراير، هجمات استخدمت فيها سيارات مفخخة، تلاها تبادل إطلاق نار جرى بين رجال الأمن ومسلحين حاولوا التسلل إلى محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وتبنت الحركة مسؤولية الهجمات.

وتكافح الحكومة الصومالية، التي تدعمها بعثة الاتحاد الإفريقي منذ سنوات، حركة الشباب التي لجأت إلى حرب التفجيرات والهجمات الخاطفة منذ طردها من العاصمة قبل قرابة 7 سنوات.