قتيل و4 جرحى بانفجار استهدف قوات أجنبية في كابول

قتل شخص وأصيب 4 آخرين، جميعهم من المدنيين، بتفجير انتحاري قوي بسيارة مفخخة ضد موكب لقوات أجنبية شرق #كابول صباح الجمعة، وفق وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجيب دانيش، إنه "قرابة الساعة 09.00 انفجرت سيارة في حي قابيل باي واستهدفت موكباً لقوات أجنبية".

وذكر دانيش: "قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح، جميعهم من المدنيين، كما ألحق الانفجار أضراراً بالحي".

وكان المتحدث قد أشار، في وقت سابق، إلى انفجار عبوة "داخل" سيارة موظفين أجانب، لكن ذلك بدا مستبعداً بالنظر إلى حجم الأضرار في المتاجر والمنازل القريبة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الانفجار بعد أيام فقط على إعلان الرئيس أشرف غني خطة لمحادثات سلام مع حركة #طالبان تشمل اعترافاً مشروطاً بها كحزب سياسي.

وانفجرت قنبلة مخبأة داخل سيارة إسعاف، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة قرب سفارات أجنبية ومبانٍ حكومية في كابول، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وجرح 235 آخرين.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الانفجار بعد أسبوع من إعلانها المسؤولية عن هجوم على فندق إنتركونتينتال في كابول أودى بحياة أكثر من 20 شخصاً من الأجانب والمواطنين.