إحباط هجوم لشاب أفغاني داخل كنيسة في سويسرا

اعتقلت #الشرطة_السويسرية أفغانيا يبلغ من العمر 21 عاما الجمعة في مدينة برن إثر إنذار بوجود قنبلة في كنيسة تقع قرب حي محطة القطارات في المدينة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضحت الشرطة أنها حيدت "أجساما مشبوهة" كان الأفغاني يحملها.

وقالت في بيان إنه "بعيد الساعة 13:30 (12:30 بتوقيت غرينتش) تلقت شرطة #برن تحذيرا بوجود قنبلة في كنيسة سان اسبري" الواقعة إلى جانب محطة القطارات.

وفي المكان "تعرفت فرق التدخل على رجل لفت سلوكه الانتباه.. بين أناس كانوا في الكنيسة".

وأضافت رومانا روك المتحدثة باسم شرطة برن أنه "بحسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بشخص أفغاني" وقد تم احتجازه في حين سمح لباقي الـشخاص الذين كانوا في الكنيسة بالمغادرة.

وبحسب الشرطة فإن "الأجسام المشبوهة" كان يحملها الأفغاني داخل الكنيسة. وأضافت: "تمت مراقبة اثنين من الأجسام المشبوهة وأبطل مفعولهما باستخدام الوسائل الملائمة من مختصين في فرقة الحرائق والمتفجرات".

وأوضح البيان أن "الأمر يتعلق بمكونين اثنين ربطا بكابل كان الرجل يحمله. تم إخلاء الجسمين إلى مكان مناسب لفحصهما بعناية".

وأضافت المتحدثة أنه لم يحدث أي انفجار وليس هناك أي إصابات.

وتم غلق "المنطقة الأمنية" حول الكنيسة لعدة ساعات. وبقيت المنطقة القريبة من الكنيسة ومبناها مغلقين حتى مساء الجمعة.

ولم تتأثر حركة القطارات إلا أنه تم الطلب من الركاب استخدام مدخل بديل للمحطة.