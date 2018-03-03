إدانة بريطاني حاول تشكيل "جيش من الأطفال الإرهابيين"

أدانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً استغل عمله في إحدى المدارس ليعمل على تجنيد "جيش" من الأطفال بهدف "شن #هجمات_إرهابية ".

وحاول عمر أحمد حقي (25 عاماً) دفع أعداد كبيرة من الأطفال إلى #التطرف من أجل استغلالهم في ارتكاب "هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن"، وفق بيان للشرطة.

كما عمد حقي، المواطن البريطاني من شرق لندن، إلى عرض فيديوهات على الأطفال بعد الدراسة العادية تتضمن "عنفاً إرهابياً متطرفاً"، ,جعلهم "يمثلون دور إرهابيين" يطعنون ضباط شرطة.

وأدين مع حقي في محكمة أولد بايلي في لندن شريكاه أبو طاهر مأمون (29 عاماً) ومحمد عبيد (27 عاماً).

من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دين هايدون: "كان حقي رجلاً خطيراً استلهم الهجمات التي حدثت في أوروبا ووستمنستر، وأراد أن يدبر عدة هجمات في وقت وأحد تستخدم فيها الأسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل أناس أبرياء".

وتابع هايدون: "استعدنا عدداً من كتب التدريب من منزله وكان واضحاً من ملاحظاته التي دونها أن خطته كانت طويلة الأمد"، مضيفاً: "هو اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، في الوقت الذي قدّر فيه أنه سيكون قد انتهى من تدريب وامتلاك جيش من الجنود، بينهم أطفال".

وفي رسالة هاتفية أذيعت داخل المحكمة، قال حقي لشخص يدعى حبيب إنه استغل موقعه الإداري في "مصباح المعرفة"، وهي فترة "دروس دينية" من أجل دفع 16 طفلاً إلى التطرف.

وتتعرض هيئة الرقابة على المدارس البريطانية "أوفستد" لضغط شديد كي تشرح كيف تمكنت هذه المدرسة من الحصول على تصنيف "ممتاز" بعد جولة تفتيش قامت بها حين كان حقي يعمل هناك.

كذلك كشفت تحقيقات أخرى أن حقي حاول تجنيد 55 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 11 و14 عاماً خلال عمله في مسجد "ريبل رود".

وقال هايدون إنه "عندما استجوب ضباط متخصصون الأطفال وصفوا عرض حقي لهم لفيديوهات عنف إرهابي متطرف بما في ذلك مشاهد إعدام. أبلغونا كيف طلب منهم لعب دور إرهابيين ورجال شرطة، وطعنهم حتى الموت".

وأشار إلى أن "الأطفال أصيبوا بالخوف الشديد من حقي، إذ فهموا منه أنه يملك علاقات مع إرهابيين، وأخبرهم أيضاً بشكل أساسي أن مصيراً عنيفاً ينتظرهم إن أخبروا أحداً عما يفعله. كانوا خائفين جداً منه لكشف السر لأي شخص".

وأدين حقي بعدد من التهم، منها التخطيط لهجمات إرهابية، وهو كان اعترف سابقاً بأربع تهم متعلقة بجمع المعلومات التي تفيد المتطرفين، إضافة إلى "نشر وثيقة إرهابية".