اليونان تنفي مبادلة جنود مع تركيا: "مجرد أوهام"

صرح وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس للصحافيين، السبت، أن بلاده لا تعتزم مبادلة الجنديين اليونانيين اللذين تحتجزهما تركيا بثمانية جنود أتراك طلبوا اللجوء في اليونان.

وقال "هذه مجرد أوهام. نحن لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل سجناء"، مضيفاً أن مثل هذه الروايات مصدرها #الإعلام_التركي.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "انا" قوله "هذه حادثة ليست غريبة. فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود".

واعتقل الجنديان اليونانيان بعد دخولهما الأراضي التركية الخميس. وقال الجيش اليوناني إنهما ضلا طريقهما بسبب الأحوال الجوية بينما كانا يقومان بدورية في منطقة قريبة من نهر ايفروس الذي يفصل بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء أن الجنديين المحتجزين في مدينة أدرنة التركية، سيمثلان أمام المحكمة الاثنين.

وتؤكد أثينا أنهما سيحاكمان بتهمة الدخول غير المشروع إلى منطقة محظورة، في حين ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنهما متهمان بالتجسس العسكري إضافة إلى تهم أخرى.

وتركيا واليونان عدوان تاريخيان، وخاضتا حروباً طويلة للسيادة على منطقة إيجه.

إلا أنهما حليفتان في حلف #شمال_الأطلسي منذ 1952، وكانت أثينا خلال السنوات القليلة الماضية من أشد المتحمسين لمساعي أنقرة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وكان ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في مروحية عشية المحاولة الانقلابية في تركيا في تموز/يوليو 2016، وترفض #السلطات_اليونانية تسليمهم بحجة أنهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في بلادهم.