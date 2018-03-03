تقرير أممي: انعدام الأمن يتصاعد بمالي ويمتد لوسط البلاد

ذكر تقرير مرحلي للأمم المتحدة أن انعدام الأمن في #مالي "يستمر في التصاعد" ويمتد إلى وسط البلاد.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من #الأمم_المتحدة وعرض أمام الأعضاء الـ15 في #مجلس_الأمن واطلعت عليه فرانس برس الجمعة، أن أعضاء تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وتحالف المجموعات المتمردة الموقعة على اتفاق سلام عام 2015 يشهدون "تراجعا تدريجيا لنفوذهم في مناطق هي تقليديا تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة".

وقال التقرير إن "مثل هذه الخسارة للسيطرة على أراض، يضاف إلها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة على خلفيات إثنية، والزيادة بالتالي لعدد المجموعات المسلحة غير الموقعة (على الاتفاق) تمثل حاليا التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق" السلام الموقع في الجزائر عام 2015.

ويضيف معدو التقرير أن عمليات #تهريب_المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015 فإن "الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد لا يزال متفجرا وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ".

وقالوا "هناك ما يقدر بـ4,1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية".