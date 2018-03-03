ماليزيا: انتهاء البحث عن رحلة 370 في يونيو

قال مسؤول ماليزي إن عملية البحث عن رحلة شركة طيران الخطوط الجوية الماليزية رقم 370، التي تقوم بها شركة أميركية، يتوقع أن تنتهي في حزيران/يونيو، حيث تشبثت عائلات الركاب الذين أحيوا الذكرى الرابعة لاختفاء الطائرة بأمل حل أكبر لغز طيران في العالم.

وكانت #ماليزيا قد وقعت، في كانون الثاني/يناير الماضي، اتفاق "لا أتعاب بلا نتيجة" مع شركة أوشن انفينتي، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، لاستئناف البحث عن الطائرة بعد عام من إلغاء البحث الرسمي الذي تقوم به ماليزيا وأستراليا والصين جنوب المحيط الهندي.

واختفت الطائرة في 8 آذار/مارس 2014، خلال توجهها من كوالالمبور إلى بيجين حاملة على متنها 239 شخصاً.

وصرح وزير الطيران المدني الماليزي، أزهر الدين عبد الرحمن، السبت، بأن عملية البحث تسير بسلاسة، ومن المتوقع أن تنتهي في منتصف حزيران/يونيو.