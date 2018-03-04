فيديو.. عربي يدهس شرطيا وجنديين شمال إسرائيل

أعلنت شرطة و #جيش_الاحتلال الإسرائيلي أن #قائد_سيارة من عرب 48 صدم بسيارته 3 من أفراد الأمن فأصابهم بجروح في شمال #إسرائيل الأحد، وأصيب هو بالرصاص.

وأوضح بيان أصدرته الشرطة أنها احتجزت السائق بعد تنفيذ الهجوم في مرآب للسيارات بأحد الأسواق خارج محطة للقطارات بمدينة عكا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية تدخل المرآب بسرعة كبيرة وتطيح بأحد المارة. وفي مقطع آخر ظهرت السيارة وهي تصعد فوق الرصيف.

وذكرت الشرطة أن السيارة صدمت 3 أشخاص أحدهم من الشرطة شبه العسكرية. وقال الجيش إن المصابين الآخرين من جنود الجيش. وأعلن مسؤول بالمستشفى أن الإصابات لا تهدد حياة الثلاثة.

ولم يذكر بيان الشرطة شيئا عمن أصاب السائق الذي أشار البيان إلى أنه من عرب 48. ولفتت تقارير إعلامية محلية إلى أن جنودا في محطة القطار هم الذين أطلقوا النار على السيارة.

وقال مسؤول بالمستشفى إن السائق أصيب بعدة طلقات، ووصف حالته أنها بين المتوسطة والخطيرة.