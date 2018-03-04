باكستان.. انتخاب هندوسية في مجلس الشيوخ لأول مرة

انتخب الباكستانيون سيدة تنتمي للأقلية الهندوسية المهمشة في #مجلس_الشيوخ للمرة الأولى في التاريخ بالانتخابات التي شهدت هزيمة رجل دين بارز مرتبط بحركة #طالبان.

وتنحدر، كريشنا كوماري، عضوة حزب الشعب الباكستاني، من طبقة " #المنبوذين"، وهي أدنى طبقة بباكستان والهند المجاورة.

في الوقت نفسه، خسر مولانا سميع الحق، وهو مستشار لعدد من قادة طالبان، في الانتخابات.

نظمت جماعات متطرفة باكستانية مسيرات جماهيرية في السنوات الماضية، لكنها فشلت إلى حد كبير في ترجمة نفوذها إلى انتصارات انتخابية.

وانتخب نواب البرلمان، السبت، نصف أعضاء مجلس الشيوخ، المؤلف من 104 مقاعد، لمدة 6 سنوات.

ويمتلك حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المخلوع #نواز_شريف، عددا وافرا من مقاعد مجلس الشيوخ، بإجمالي 33 مقعدا.