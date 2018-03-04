بنغلاديش.. طعن كاتب ومفكر علماني في الرأس

أعلنت الشرطة البنغلاديشية أن شابا لم تحدد هويته طعن معلما وكاتبا ومروجا بارزا للقيم العلمانية في جامعة في مدينة واقعة شمال شرقي #بنغلاديش.

وقال مسؤول الشرطة، شفيق الإسلام، إن المهاجم وقف خلف، #ظفر_إقبال، وبدأ في طعنه في الرأس أثناء ندوة السبت في حرم جامعة عامة في #سيلهيت.

ونقل إقبال على متن طائرة إلى مستشفى عسكري في #دكا. ويقول الأطباء إنه سينجو بالرغم من النزيف الشديد الذي تعرض له.

ألقى زملاء إقبال وطلاب وشرطة كانت في الموقع القبض على المهاجم. ومازال الدافع خلف الهجوم غير واضح.

وتعرض إقبال لتهديدات من متطرفين في الماضي. وهو مشهور بين الشباب لخطبه العامة وكتبه التي تروج للقيم العلمانية.