نتنياهو يعتزم دعوة ترمب لحفل تدشين سفارة القدس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو عن أمله في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل تدشين السفارة الأميركية في #القدس خلال أيار/مايو المقبل، موضحاً أنه سيناقش هذه "الإمكانية" خلال لقائهما، الاثنين، في واشنطن.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن نقل السفارة من #تل_أبيب تحدد في أيار/مايو.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، أعلن ترمب الذي خالف عقودا من السياسة الأميركية على هذا الصعيد، نقل سفارة بلاده إلى #القدس تزامنا مع الذكرى الـ 70 لقيام دولة #إسرائيل.

وأعرب نتنياهو، الذي كان يتحدث لدى توجهه إلى الولايات المتحدة ليل السبت الأحد، عن رغبته في دعوة الرئيس الأميركي لحضور الاحتفال.

وقال: "أريد أن أشكره. وسأناقش معه بالتأكيد هذه الإمكانية".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن والعلاقات الثنائية في ذروتها. وسيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، ترمب، الذي يصفه بأنه "صديق حقيقي"، ويلتزم الرئيس الأميركي بتطبيق سياسة دعم إسرائيل وحكومتها.