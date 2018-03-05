تركيا توقف 4 عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأميركية

أوقفت السلطات التركية الاثنين 4 عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وأوقف المشتبه بهم في مدينة شمشون على البحر الأسود (شمال) خلال عملية مداهمة إثر إعلان إنذار أمني في السفارة الأميركية قبل يوم والتي ظلت مغلقة خلال النهار.

وكانت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أعلنت في بيان سابق أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور، الاثنين، بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب. ونصحت رعاياها في #تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة، والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

من جهته، قال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أميركية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأميركية أو أماكن يقيم فيها أميركيون.

وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.